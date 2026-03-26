Как комментируют новый закон №13347?
После утверждения народными депутами закона, который предусматривает обязательную военную службу для тех, кто хочет работать в государственных структурах, в сети возникло бурное обсуждение изменений. В частности, свое мнение высказал заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин в телеграмме.
Смотрите также Меньше бюрократии в правах детей и финансовая поддержка на дороги: какие новые законы поддержала Рада
Военный отметил, что принятое депутатами изменение является правильным, хотя и заработает оно, вероятно, только через год после прекращения или отмены военного положения.
Пока же Жорин предложил законодательное изменение, которое бы позволило ветеранам войны в первую очередь занимать должности на государственной службе. Конечно при условии, что они прошли бы конкурс и имели бы соответствующие навыки.
Вот это будет о реальном уважении и благодарности участникам боевых действий со стороны государства,
– отметил Максим Жорин.
Речь идет о законе, который предусматривает обязательную военную службу в определенных случаях. Кроме того, как пишет Верховная Рада, законодатели поддержали этим документом создание специальных центров подготовки. Решение поддержали 263 депутата.
Как молодежь планируют готовить к обороне Украины?
В вузах и колледжах вводят обязательный курс "Основы национального сопротивления" вместо базовой общей военной подготовки. Он будет для всех студентов – и парней, и девушек – и будет включать практические навыки безопасности и домедицинской помощи, но не предусматривает присяги, ВЛК или статуса военнообязанного.
В то же время юноши 2009 года рождения обязаны стать на воинский учет до 31 июля 2026 года. Сделать это можно через ТЦК или онлайн, а за нарушение предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен.