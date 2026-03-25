Что предусматривает закон №12254?

Согласно решению депутатов Закон о совершенствовании порядка совершения сделок в интересах малолетних и несовершеннолетних лиц дополняет Семейный и Гражданский кодекс Украины и ряд ранее принятых законов. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

За поддержку законопроекта проголосовали 285 народных избранников. Так теперь орган опеки и попечительства не должен выдавать разрешения в случае совершения сделки, по которой малолетний или несовершеннолетний ребенок приобретает в собственность имущество бесплатно.

Установлено, что сделка в отношении ребенка может происходить без согласия одного из родителей или усыновителей, если он был захвачен в плен, находится в заложниках, пропал без вести при особых обстоятельствах, находится в нейтральном государстве, проживает отдельно от ребенка в течение не менее шести месяцев и не участвует в воспитании и содержании ребенка.

Дети и лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки смогут получать бесплатную вторичную правовую помощь на все виды услуг, предусмотренных частью второй статьи 13 нового Закона.

Важно! Законодатели отмечают, что после принятия документа механизм получения права собственности на недвижимое и другое ценное имущество малолетним и несовершеннолетними лицами станет проще. В таких случаях не будут создаваться дополнительные бюрократические препятствия и не будет затягиваться момент приобретения ими права собственности на имущество.

Что дает Украине финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком в рамках Инициативы ЕС "Пути солидарности"?

Во время заседания депутаты также ратифицировали соглашение, которая предусматривает предоставление Украине финансовой поддержки со стороны Европейского инвестиционного банка, передает 24 Канал. Так дорожный сектор получит заем объемом 134 миллионов евро. За эти деньги будет происходить реконструкция и развитие ключевых экспортных маршрутов и улучшать инфраструктуру пересечения границы с государствами ЕС. Также часть кредита пойдет на срочное восстановление и капитальный ремонт поврежденной дорожной инфраструктуры.

