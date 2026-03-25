Об этом пишут нардепы Александр Федиенко и Ярослав Железняк.

Состоится ли пленарное заседание ВР 25 марта?

Сегодня, 25 марта, в Верховной Раде наблюдается низкая явка народных депутатов. В сессионном зале по состоянию на утро присутствует лишь 171 парламентарий – это было определено сигнальным голосованием. Однако для принятия решений и поддержки законопроектов необходимо не менее 226 голосов.

Федиенко добавил, что утром в правительственном квартале было малолюдно – основном там находились журналисты, тогда как сам зал заседаний длительное время остался почти пустым. Впрочем, ситуация постепенно меняется – депутаты начинают занимать свои рабочие места.

На повестке дня – рассмотрение важных социальных инициатив. В частности говорится о законопроекте №13155, который предусматривает отмену оплаты коммунальных услуг для разрушенных зданий, а также №14104 – по обеспечению бесплатного образования для детей, пострадавших в результате войны.

Отдельные медиа обращают внимание на напряжение во взаимодействии между правительством и парламентом. Звучали заявления, что без надлежащей коммуникации с Верховной Радой правительственные законодательные инициативы могут не получить поддержки в зале.

В 11:07 Верховная Рада все же заработала – собралось достаточно нардепов для голосования.

