На эту информацию отреагировали в парламенте. Подробнее об этом рассказал источник Укринформа среди народных депутатов.

Действительно ли в правительственном квартале возможны провокации, и будут ли работать депутаты?

По словам одного из депутатов от "Слуги народа", никаких подтверждений подготовки таких инцидентов нет, а сам правительственный квартал находится под усиленной охраной еще с начала полномасштабной войны.

Впервые слышу о каких-то провокациях в правительственном квартале,

– подчеркнул он.

Речь идет о жестком контроле доступа для всех, включая депутатов, госслужащими, журналистами и местными жителями. Поэтому, по его мнению, силовые структуры просто не допустили бы подобных ситуаций.

Парламент, как отмечается, работает в обычном режиме, и пока не рассматривается ни отмена ближайшего заседания, ни срыв пленарной недели.

Также депутат опроверг слухи о якобы массовом отказе около 60 народных избранников посещать Раду, отметив, что проблемы с явкой случались во всех созывах, но такие цифры выглядят необоснованными.

По его словам, большинство коллег находится на рабочих местах и планирует участвовать в заседании.

В нашей стране все быстро меняется, но пока оснований для отмены всей пленарной недели я не вижу,

– сказал он.

24 Канал обратился за официальным комментарием по ситуации к главе пресс-службы Аппарата ВР, а также спросил о положении в Раде у самих нардепов. В случае получения ответа – мы непременно сообщим.

