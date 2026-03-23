Окончательное прекращение мандата возможно только после голосования в сессионном зале. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Смотрите также Два года лишения свободы: ВАКС осудил нардепа Марченко, которая выбрасывала деньги через забор

Что известно о сложении мандата Володиной?

Теперь судьбу Володиной будет решать Рада. За постановление должны проголосовать более 226 народных избранников.

Железняк отметил, что Володина была избрана по партийному списку, поэтому ее выход не повлияет на количественный состав фракции.

Что известно о нардепе?

Дарья Володина – украинская медийщица и политик с опытом в сфере коммуникаций и государственного управления. Она родилась 16 апреля 1991 года.

В 2012 – 2014 годах работала журналисткой на "Первом Национальном", а в 2012 – 2013 годах – исполнительным директором "2Capitales Radio". В 2014 – 2015 годах была ведущей на радио DJFM Ukraine. Пишет Движение "Честно".

С 2016 года занялась предпринимательством: основала PR Space и стала владелицей компании Iconic Creations в Нью-Йорке. В 2017 году работала репутационным менеджером конкурса "Евровидение" в Украине и занимала руководящую должность в iCreations agency. Тогда же присоединилась к партии "Слуга народа".

В 2019 году была избрана народным депутатом IX созыва от "Слуги народа" (№65 в списке), как беспартийная. Работала в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а в 2021 году присоединилась к межфракционного объединения "Умная политика".

Работала в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где была председателем подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности налоговых органов. Также занимала должность заместителя члена Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества.

