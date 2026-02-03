Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Что известно о новом народном избраннике?
Во вторник, 3 февраля, Сергей Карабута пополнил фракцию "Слуга народа", которая находилась на грани потери большинства.
Ранее, 23 января, Центральная избирательная комиссия признала Карабуту нардепом Украины, после того, как Роман Кравец, которого СМИ связывали с телеграмм-каналом "Джокер", отказался от мандата и уехал в Израиль.
Карабута заменил однопартийца Александра Кабанова, который умер 14 января этого года. Таким образом новый народный избранник пополнил монобольшинство слуг. Сейчас партия насчитывает 228 депутатов.
К слову, в январе "слуги" потеряли трех депутатов. Одного из них, Дмитрия Наталуху, который стал председателем Фонда государственного имущества, должна заменить Татьяна Перепичай. А место погибшего в результате ДТП Ореста Саламахи остается свободным, поскольку он был избран в одномандатном округе.
Известно, что Карабута родился 3 января 1983 года. Он окончил Институт туризма Федерации профсоюзов Украины по специальности "менеджмент", а также Межрегиональную академию управления персоналом.
С 2006 года является соучредителем и директором туристической фирмы ООО "Тропикана Тревел". Кроме этого, занимал должность руководителя Киевского филиала ООО "Компания путешествия".
Сейчас проживает в Киеве.
Баллотировался в парламент под номером 156 в списке партии "Слуга народа".
Какие изменения в парламенте произошли недавно?
Вечером 25 января нардеп от партии "Слуга народа" Орест Саламаха попал в ДТП вблизи Львова, в селе Сокольники. По данным руководителя полиции Львовщины Ивана Зинькевича, автомобиль столкнулся с другой машиной, и травмы, которые получил Саламаха, были несовместимыми с жизнью. Полиция выясняет обстоятельства аварии.
Александр Корниенко избрали новым председателем партии "Слуга народа", он заменил Елену Шуляк. Корниенко сейчас является первым заместителем председателя Верховной Рады и уже возглавлял партию ранее, с 2019 года.
14 января умер народный депутат Александр Кабанов. Он был избран по списку "Слуги народа". Нардеп был врачом-психотерапевтом и работал членом Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики в Верховной Раде.
Народный депутат Людмила Буймистер вышла из фракции "Батькивщина". По ее словам, это решение связано с голосованием части фракции за отставку Председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка.