Новоизбранный нардеп должен подать все необходимые документы для регистрации. Об этом сообщила ЦИК.

Смотрите также Между депутатами напряжение, – политолог оценил, насколько серьезным является политический кризис в Украине

Что известно о новом нардепе от партии "Слуга народа"?

В избирательном списке партии "Слуга Народа" Сергей Карабута находился под номером 156, поэтому его признали депутатом как следующего по очередности кандидата.

Теперь новоизбранный депутат должен не позднее чем за 20 дней подать в ЦИК документы, предусмотренные избирательным законодательством. После их получения комиссия в течение пяти дней примет соответствующее решение.

Ранее мандат предлагали кандидату под номером 153 Роману Кравцу. По данным СМИ, его связывали с анонимным телеграмм-каналом "Джокер", который предположительно имел связи с ОП. Кравец отказался от депутатского мандата, объяснив это тем, что на законных основаниях находится в Израиле из-за проблем со зрением.

Какие изменения среди депутатского состава происходили в Верховной Раде?