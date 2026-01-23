Новообраний нардеп має подати всі необхідні документи для реєстрації. Про це повідомила ЦВК.

Дивіться також Між депутатами напруження, – політолог оцінив, наскільки серйозною є політична криза в Україні

Що відомо про нового нардепа від партії "Слуга народу"?

У виборчому списку партії "Слуга Народу" Сергій Карабута перебував під номером 156, тому його визнали депутатом як наступного за черговістю кандидата.

Тепер новообраний депутат має не пізніше ніж за 20 днів подати до ЦВК документи, передбачені виборчим законодавством. Після їх отримання комісія протягом п'яти днів ухвалить відповідне рішення.

Раніше мандат пропонували кандидату під номером 153 Роману Кравцю. За даними ЗМІ, його пов'язували з анонімним телеграм-каналом "Джокер", який імовірно мав зв'язки з ОП. Кравець відмовився від депутатського мандата, пояснивши це тим, що на законних підставах перебуває в Ізраїлі через проблеми із зором.

Які зміни серед депутатського складу відбувалися у Верховній Раді?