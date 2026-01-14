Про це пише 24 Канал із посиланням на Жана Беленюка.
Що відомо про нардепа Кабанова?
Про смерть нардепа Олександра Кабанова стало відомо в середу, 14 січня.
Депутат був обраний до Верховної Ради у 2019 році від партії "Слуга народу". У парламенті він працював членом Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. За фахом був лікарем-психотерапевтом.
До своєї політичної кар'єри у 2002 – 2008 роках працював тренером у компанії "Сучасні психотехнології", з 2000 до 2008 року – тренером з нейролінгвістичного програмування.
Також чоловік обіймав посаду сценариста у Студії "Квартал 95". А під час передвиборчої кампанії у 2019 році працював у креативній групі кандидата у президенти Володимира Зеленського.
Хто ще з нардепів нещодавно помер?
19 листопада 2025 року помер народний депутат України першого скликання Віталій Дробінський у віці 89 років.
Дробінський був членом Комісії Верховної Ради з питань планування, бюджету, фінансів і цін та почесним громадянином міста Умань.
У травні помер народний депутат Сергій Швець після тривалої боротьби з важкою хворобою. Його знали як журналіста і депутата від "Слуги народу".
Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Рущишин загинув у ДТП поблизу села Бабухів на Франківщині, зіткнувшись на мотоциклі з трактором. Рущишин був почесним сенатором УКУ, співзасновником Львівської бізнес-школи, відомим підприємцем і громадським діячем.