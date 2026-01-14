Про це пише 24 Канал із посиланням на Жана Беленюка.

Що відомо про нардепа Кабанова?

Про смерть нардепа Олександра Кабанова стало відомо в середу, 14 січня.

Депутат був обраний до Верховної Ради у 2019 році від партії "Слуга народу". У парламенті він працював членом Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. За фахом був лікарем-психотерапевтом.

До своєї політичної кар'єри у 2002 – 2008 роках працював тренером у компанії "Сучасні психотехнології", з 2000 до 2008 року – тренером з нейролінгвістичного програмування.

Також чоловік обіймав посаду сценариста у Студії "Квартал 95". А під час передвиборчої кампанії у 2019 році працював у креативній групі кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Хто ще з нардепів нещодавно помер?