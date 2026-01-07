Сумну звістку повідомила дружина медійника Леся Казачинська у дописі в соцмережі, передає 24 Канал.
Що відомо про Дениса Безлюдька?
Як повідомила Казачинська, Денис Безлюдько раптово пішов із життя. Він не повернувся із ранкової пробіжки.
Дату і місце прощання з журналістом родина повідомить згодом.
Відомо, що Денис Безлюдько у 1998 році закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. У 2009 році він також навчався у Школі цифрової журналістики DFJ при Києво-Могилянській академії.
Із 2000 року Безлюдько працював в різних економічних медіа. Понад десять років журналіст очолював інформаційне агентство "Українські новини". У 2015 – 2016 роках був головним редактором "РБК-Україна".
З 2021 року обіймав посаду голови правління журналістського конкурсу Presszvanie.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Дениса Безлюдька.
Львівський телеведучий та конферансьє Ігор Кобрин пішов із життя 4 січня. Він працював над телевізійними проєктами та підтримував українських митців.
Військовий Сергій Заяц загинув від поранень, яких зазнав у листопаді 2025 року на Покровському напрямку. Його згадують як людину з почуттям гумору, яка захоплювалася хокеєм і музикою.
Андрій Моторний з Кривого Рогу загинув, обороняючи Україну на Херсонському напрямку. У цивільному житті він був турботливим чоловіком і батьком та захоплювався мистецтвом.