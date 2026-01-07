Про загибель воїна повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Бучі Анатолій Федорук, передає 24 Канал.

Що відомо про загибель Сергія Заяца?

Від поранень, отриманих на війні, помер Сергій Заяц – 43-річний солдат із селища Бабинці. 30 грудня Сергій відійшов у вічність у Військово-медичному клінічному центрі. Тяжких поранень він зазнав 23 листопада 2025 року на Покровському напрямку,

– зазначив Федорук.

До лав Збройних сил України Сергій Заяц приєднався влітку 2025 року. Служив водієм на Донецькому напрямку. До початку повномасштабної війни протягом півтора року перебував у спецвійську.

Побратими згадують його як людину, яка навіть у найважчі моменти не втрачала почуття гумору. Він був доброзичливим, відкритим і щирим. У мирному житті захоплювався хокеєм, умів грати на піаніно, любив музику та футбол.

У загиблого захисника залишилися донька Маша, дружина Анна, мати Галина та сестра Вероніка.

