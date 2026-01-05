Дмитру був 31 рік. Трагічну звістку повідомив міський голова Нікополя Олег Саюк, пише 24 Канал.
Що відомо про полеглого бійця?
Дмитро Сацута народився 1 квітня 1994 року в селі Чистопілля Нікопольського району. Початкову освіту здобув у місцевому навчальному закладі, після чого продовжив навчання у професійно-технічному училищі №34, де опанував фах токаря.
Перші трудові кроки зробив на підприємствах рідного міста, а з часом наважився спробувати себе у роботі за кордоном – на виробництвах у Польщі та Німеччині. В мирному житті працював на АТ "Нікопольський завод феросплавів".
У 2018 році його життєвий шлях перетнувся з Дар'єю, яка згодом стала його дружиною. Дмитро наполегливо працював, аби забезпечити кошти спершу на весілля, а потім – на придбання власної оселі. Починаючи з 2021 року, він працював дробильником на підприємстві. Того ж року подружжя дізналося про майбутнє поповнення в родині, а 24 січня 2022 року Дмитро вперше став батьком.
З перших днів повномасштабної агресії Дмитро був мобілізований до Збройних сил України. Він проходив службу зенітником у складі 301-ї бригади.
Користуючись кожною можливою нагодою, військовослужбовець приїздив додому, проводив час із дружиною та дитиною, відвідував матір із вітчимом і брата.
Найцінніше що маю – це моя родина,
– наголошував Дмитро.
Серед його найзаповітніших мрій було бажання зустріти День Перемоги у теплому родинному колі, поруч із близькими людьми. Життя захисника обірвалося 30 грудня 2025 року на Запорізькому напрямку.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана Герою!
