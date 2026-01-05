Дмитрию был 31 год. Трагическое известие сообщил городской голова Никополя Олег Саюк, пишет 24 Канал.

Что известно о павшем бойце?

Дмитрий Сацута родился 1 апреля 1994 года в селе Чистополье Никопольского района. Начальное образование получил в местном учебном заведении, после чего продолжил обучение в профессионально-техническом училище №34, где овладел профессией токаря.

Первые трудовые шаги сделал на предприятиях родного города, а со временем решился попробовать себя в работе за рубежом – на производствах в Польше и Германии. В мирной жизни работал на АО "Никопольский завод ферросплавов".

В 2018 году его жизненный путь пересекся с Дарьей, которая впоследствии стала его женой. Дмитрий упорно работал, чтобы обеспечить средства сначала на свадьбу, а затем – на приобретение собственного дома. Начиная с 2021 года, он работал дробильщиком на предприятии. В том же году супруги узнали о предстоящем пополнении в семье, а 24 января 2022 года Дмитрий впервые стал отцом.

С первых дней полномасштабной агрессии Дмитрий был мобилизован в Вооруженные силы Украины. Он проходил службу зенитчиком в составе 301-й бригады.

Пользуясь каждой возможной возможностью, военнослужащий приезжал домой, проводил время с женой и ребенком, посещал мать с отчимом и брата.

Самое ценное что имею – это моя семья,

– подчеркивал Дмитрий.

Среди его самых заветных мечтаний было желание встретить День Победы в теплом семейном кругу, рядом с близкими людьми. Жизнь защитника оборвалась 30 декабря 2025 года на Запорожском направлении.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким павшего воина. Вечная память и почет Герою!

