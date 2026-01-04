Трагическое известие сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук, передает 24 Канал.

Что известно о павшем бойце?

Вадима Кравчука, 11.07.1978 года рождения, призвали на военную службу на должность оператора беспилотников. Он служил в 3-м отделении 1-го взвода роты беспилотных авиационных комплексов мотопехотного батальона.

Рядовой Кравчук Вадим Николаевич погиб 28 декабря во время выполнения боевого задания вблизи Купянска-Узлового на Харьковщине.

В субботу, 3 января, в церкви Иоанна Златоуста в Луцке состоялось отпевание военнослужащего. Похоронили Героя в секторе воинских захоронений на городском кладбище в селе Гаразджа.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким павшего воина. Вечная память и уважение Вадиму!

