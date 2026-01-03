Защитник добровольцем пошел в армию еще в 2016 году, а после начала полномасштабного вторжения России вернулся в строй. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на в Бориславскую, Львовский городские советы и Дрогобычскую районную военную администрацию.
Что известно об Алексее Сабате?
Родился Алексей Сабат 8 апреля 1998 года в Бориславе на Львовщине. После школы выучился на сварщика в учреждении профессионально-технического образования "Бориславский центр профессионального образования".
Когда Алексей завершил обучение и отметил свое 18-летие, пошел добровольцем в ВСУ, чтобы освобождать частично оккупированный россиянами Донбасс. Это было задолго до начала полномасштабного вторжения России – в 2016-м. Вернувшись с фронта, защитник начал строить свою гражданскую жизнь.
Алексей работал тату-мастером на частных предприятиях. По словам родных, он был активным и творческим человеком, интересовался обработкой дерева, увлекался походами в горы и любил природу.
Имел склонность к творчеству: работал над дикцией, любил поэзию и охотно читал стихи. Отличался общительностью, доброжелательностью и жизнерадостностью.
В феврале 2023 года Алексей добровольно вступил в ряды 420-го отдельного стрелкового батальона.
26 марта 2024 года связь с защитником оборвалась, его признали пропавшим без вести. А недавно родные воина получили страшную весть, что в тот день Алексей погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Семеновка Покровского района Донецкой области.
В Бориславе встретили Алексея Сабата / Фото Бориславского городского совета
У Алексея Сабата остались родители, сын, жена, брат, сестра и бабушка.
Алексей Сабат был добровольцем. По зову сердца он выбрал путь Защитника, понимая все риски. Его жизнь оборвалась слишком рано – в 25 лет, в возрасте, когда еще столько планов, мечтаний и надежд должны были бы быть впереди. Но вместо мирного будущего он отдал самое ценное – свою жизнь – за Украину,
– написали в Бориславском горсовете.
31 декабря скорбный кортеж с телом воина встретили в Бориславе. А 1 января с ним попрощались во Львове. Похоронили Героя на Поле почетных захоронений погибших воинов Украины на Лычаковском кладбище.
