Трагічну звістку повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук, передає 24 Канал.
До теми Став на захист України ще у 2016 році: на Донеччині загинув доброволець Олексій Сабат
Що відомо про полеглого бійця?
Вадима Кравчука, 11.07.1978 року народження, призвали на військову службу на посаду оператора безпілотників. Він служив у 3-му відділенні 1-го взводу роти безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону.
Рядовий Кравчук Вадим Миколайович загинув 28 грудня під час виконання бойового завдання поблизу Куп'янська-Вузлового на Харківщині.
У суботу, 3 січня, у церкві Іоана Златоустого у Луцьку відбулося відспівування військовослужбовця. Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана Вадиму!
Їхні життя обірвалися на війні
21 грудня на передовій загинув Михайло Грицишин – військовослужбовець родом із Тернопільської області.
У перший день нового року внаслідок удару російського безпілотника полягла Лана Чорногорська з позивним "Саті". Вона служила операторкою дронів, була відомою як мисткиня, журналістка та волонтерка.
Також стало відомо про загибель 22-річного Владислава Михайлова з Кіровоградської області. Військовий загинув поблизу Куп'янська під час виконання бойових завдань.