Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Нового каналу.

Цікаво Двічі одружувався: що відомо про особисте життя Кирила Буданова, який став очільником ОП

Юрій працював постановником на Новому каналі, а також декоратором-постановником на інших відомих проєктах телеканалів медіагрупи Starlight Production.

Для довідки! Starlight Production – один з провідних українських продакшенів, який входить до складу медіагрупи Starlight Media. Компанія займається виробництвом телевізійних шоу, серіалів та іншого відеоконтенту для українських телеканалів, таких як СТБ, Новий канал та ICTV2, а також для цифрових платформ. Серед її відомих проєктів – "МастерШеф", "Холостяк", "Хто зверху?" та інші.

Що відомо про військову службу Юрія Мігашко?