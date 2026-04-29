Трагічну звістку повідомили на Facebook-сторінці Вільшана Культура.

Що відомо про Аліну Грузіну?

Аліна Грузіна народилася 22 лютого 2007 року. Вона проходила службу у складі Збройних Сил України у військовій частині А7045 та мужньо виконувала свій військовий обов'язок, захищаючи свободу і незалежність держави.

Але, на жаль, додому Аліна повертається "на щиті". Всією громадою схиляємо голови у глибокій скорботі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо з рідними біль тяжкої втрати,

– йдеться в дописі.

Під час безпосередньої участі у бойових діях військовослужбовиця зазнала смертельних поранень внаслідок удару ворожого дрона-камікадзе по автомобілю в районі Слов'янська Краматорського району.

Подробиці про дату та церемонію прощання місцева влада повідомить пізніше.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Аліни Грузіної. Вічна пам'ять!

Вони віддали життя за Україну