Про втрату повідомила матір Вікторії Бобрової, Ольга. Вона залишила коментар під останнім дописом військовослужбовиці.

До слова Сьогодні твій день, – Ахтем Сеітаблаєв показав архівні фото з покійною мамою

Так, це правда. Нема моєї Квітки, нема моєї доні. Але вона назавжди залишиться з нами, назавжди молода і гарна,

– написала Ольга Боброва.

Наразі невідомі обставини загибелі Вікторії Бобрової.



Вікторія Боброва / Фото з фейсбуку Вікторії Бобрової

Про трагедію також повідомили у Кислицькому ліцеї, де навчалася Вікторія.

"Її життя обірвалося надто рано… Разом із нею ми втратили частинку світла, таланту і великого серця. Вона була тією, хто надихав, підтримував і залишав після себе тепло навіть у найтемніші часи", – висловилися працівники ліцею.

Співчуття у зв'язку з втратою висловили її побратими, колеги та друзі, зокрема Анастасія Пустовіт та Олена Світлицька.

У це неможливо повірити. Наша Квітка на щиті. Кинула кіно, свою професію і пішла служити. Пробач, Віко, ми навіки в боргу перед тобою і твоєю сім'єю,

– додала Антоніна Хижняк.

Актори про загибель Вікторії Бобрової / Фото з інстаграму акторів

Що відомо про Вікторію Боброву?

Вікторія Боброва працювала у сфері кіно- та телевиробництва, була кастинг-директоркою художніх проєктів, продакшн-асистенткою та лінійною продюсеркою документальних стрічок.

Вона дотична до створення фільмів "Як я провів літні канікули" Антоніо Лукіча, "Подвійний іммельман" Віри Яковенко.

З початку повномасштабного вторгнення Вікторія Боброва долучилася до війська. Вона служила офіцеркою відділення комунікацій у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс".