О потере сообщила мать Виктории Бобровой, Ольга. Она оставила комментарий под последним сообщением военнослужащей.
Да, это правда. Нет моей Квитки, нет моей дочери. Но она навсегда останется с нами, навсегда молодая и красивая,
– написала Ольга Боброва.
Пока неизвестны обстоятельства гибели Виктории Бобровой.
Виктория Боброва / Фото из фейсбука Виктории Бобровой
О трагедии также сообщили в Кислицком лицее, где училась Виктория.
"Ее жизнь оборвалась слишком рано... Вместе с ней мы потеряли частичку света, таланта и большого сердца. Она была той, кто вдохновлял, поддерживал и оставлял после себя тепло даже в самые темные времена", – высказались работники лицея.
Соболезнования в связи с потерей выразили ее собратья, коллеги и друзья, в частности Анастасия Пустовит и Елена Светлицкая.
В это невозможно поверить. Наша Квитка на щите. Бросила кино, свою профессию и пошла служить. Прости, Вико, мы навеки в долгу перед тобой и твоей семьей,
– добавила Антонина Хижняк.
Актеры о гибели Виктории Бобровой / Фото из инстаграма актеров
Что известно о Виктории Бобровой?
Виктория Боброва работала в сфере кино- и телепроизводства, была кастинг-директором художественных проектов, продакшн-ассистенткой и линейным продюсером документальных лент.
Она причастна к созданию фильмов "Как я провел летние каникулы" Антонио Лукича, "Двойной иммельман" Веры Яковенко.
С начала полномасштабного вторжения Виктория Боброва присоединилась к войску. Она служила офицером отделения коммуникаций в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс".