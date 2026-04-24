О потере сообщила мать Виктории Бобровой, Ольга. Она оставила комментарий под последним сообщением военнослужащей.

Да, это правда. Нет моей Квитки, нет моей дочери. Но она навсегда останется с нами, навсегда молодая и красивая,

– написала Ольга Боброва.

Пока неизвестны обстоятельства гибели Виктории Бобровой.



Виктория Боброва / Фото из фейсбука Виктории Бобровой

О трагедии также сообщили в Кислицком лицее, где училась Виктория.

"Ее жизнь оборвалась слишком рано... Вместе с ней мы потеряли частичку света, таланта и большого сердца. Она была той, кто вдохновлял, поддерживал и оставлял после себя тепло даже в самые темные времена", – высказались работники лицея.

Соболезнования в связи с потерей выразили ее собратья, коллеги и друзья, в частности Анастасия Пустовит и Елена Светлицкая.

В это невозможно поверить. Наша Квитка на щите. Бросила кино, свою профессию и пошла служить. Прости, Вико, мы навеки в долгу перед тобой и твоей семьей,

– добавила Антонина Хижняк.

Актеры о гибели Виктории Бобровой / Фото из инстаграма актеров

Что известно о Виктории Бобровой?

Виктория Боброва работала в сфере кино- и телепроизводства, была кастинг-директором художественных проектов, продакшн-ассистенткой и линейным продюсером документальных лент.

Она причастна к созданию фильмов "Как я провел летние каникулы" Антонио Лукича, "Двойной иммельман" Веры Яковенко.

С начала полномасштабного вторжения Виктория Боброва присоединилась к войску. Она служила офицером отделения коммуникаций в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс".