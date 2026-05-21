Трагічну звістку повідомили у Верхньомайданському старостинському окрузі.

Що відомо про Михайла Щепанського?

Михайло Щепанський був командиром 1 самохідного артилерійського взводу, старшим офіцером батареї 1 самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону військової частини А7013.

Свій останній бій військовий прийняв у районі Оріхова на Запоріжжі.

Він не просто виконував обов'язок – він тримав небо над нами, поки воно не забрало його до себе. Михайлові було лише 35... Світла людина, чий шлях тепер стане частиною нашої спільної пам'яті,
– написали у Верхньомайданському старостинському окрузі.

Відомо, що захисника залишилася дружина та донька.

Про час та місце зустрічі Героя, а також церемонію прощання місцева влада повідомить додатково.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Михайла Щепанського. Вічна пам'ять Герою!

Вони віддали життя за Україну

  • На фронті загинув український військовий Олександр Клименко, який служив механіком апаратного засекреченого зв'язку. До того як Клименко потрапив до лав ЗСУ, він відповідав за техніку для навчання у Полтавському державному медичному університеті.

  • Також нещодавно стало відомо про загибель Тимофія Кулішенка з Ірпеня. Відомо, що Тимофій захищав Україну понад 10 років. Упродовж цього часу він служив піхотинцем, кулеметником, розвідником, а останнім часом займався аеророзвідкою та роботою з дронами.

  • На жаль, трагічна звістка прийшла також з Волині: 13 травня стало відомо про загибель Миколи Посполітака та Олександра Грабовського. Військові поклали своє життя в боях на Луганщині й Донеччині, після чого їх тривалий час вважали зниклими безвісти.