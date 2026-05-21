Трагічну звістку повідомили у Верхньомайданському старостинському окрузі.

Що відомо про Михайла Щепанського?

Михайло Щепанський був командиром 1 самохідного артилерійського взводу, старшим офіцером батареї 1 самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону військової частини А7013.

Свій останній бій військовий прийняв у районі Оріхова на Запоріжжі.

Він не просто виконував обов'язок – він тримав небо над нами, поки воно не забрало його до себе. Михайлові було лише 35... Світла людина, чий шлях тепер стане частиною нашої спільної пам'яті,

– написали у Верхньомайданському старостинському окрузі.

Відомо, що захисника залишилася дружина та донька.

Про час та місце зустрічі Героя, а також церемонію прощання місцева влада повідомить додатково.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Михайла Щепанського. Вічна пам'ять Герою!

