Про українського військового та його життя до війни розповіли в Полтавській міській раді.

Що відомо про загиблого захисника?

У Свято-Успенському кафедральному соборі 16 травня попрощалися з українським військовим Олександром Клименком.



Прощання з військовим / Фото Полтавська міськрада

Захисник народився 3 грудня 1974 року у Полтаві та прожив у місті практично все своє життя. Навчався у 5 школі та багато років присвятив роботі оператором та режисером монтажу.

До того як Клименко потрапив до лав ЗСУ, він відповідав за техніку для навчання у Полтавському державному медичному університеті.

У війську служив на посаді механіка апаратного засекреченого зв'язку взводу зв'язку та РТЗ. Загинув Клименко 3 липня 2024 року на Донеччині.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олександра Клименка. Світла пам'ять!

Кого ще втратила Україна?

Андріан Стасишин, 24-річний військовослужбовець з Тернопільщини, що вважався зниклим безвісти понад рік, офіційно підтверджений загиблим. Він був стрільцем-сапером 79 окремої десантно-штурмової бригади, а родина та друзі тривалий час сподівалися на його повернення.

Віталій Малюшевський, 25-річний військовий з Тернопільщини, загинув на фронті. Український військовий народився 29 вересня 2000 року та проживав у селищі Залізці.

Андрій Ігнатенко, який раніше працював у Київському метрополітені, загинув на війні на Харківщині. Він залишив дружину, трьох дітей, матір та сестру.

На війні загинув Василь Жук, який раніше вважався зниклим безвісти. Український військовий був мешканцем Нововолинська, народився у 1982 році та загинув у Курській області Росії.