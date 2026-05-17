Об украинском военном и его жизни до войны рассказали в Полтавском городском совете.

Смотрите также Был воином чести и силы: на фронте погиб Тарас Матвиец

Что известно о погибшем защитнике?

В Свято-Успенском кафедральном соборе 16 мая попрощались с украинским военным Александром Клименко.



Прощание с военным / Фото Полтавский горсовет

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Защитник родился 3 декабря 1974 года в Полтаве и прожил в городе практически всю свою жизнь. Учился в 5 школе и много лет посвятил работе оператором и режиссером монтажа.

До того как Клименко попал в ряды ВСУ, он отвечал за технику для обучения в Полтавском государственном медицинском университете.

В армии служил в должности механика аппаратной засекреченной связи взвода связи и РТЗ. Погиб Клименко 3 июля 2024 года в Донецкой области.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Клименко. Светлая память!

Кого еще потеряла Украина?

Андриан Стасишин, 24-летний военнослужащий с Тернопольщины, считавшийся пропавшим без вести более года, официально подтвержден погибшим. Он был стрелком-сапером 79 отдельной десантно-штурмовой бригады, а семья и друзья долгое время надеялись на его возвращение.

Виталий Малюшевский, 25-летний военный с Тернопольщины, погиб на фронте. Украинский военный родился 29 сентября 2000 года и проживал в поселке Зализцы.

Андрей Игнатенко, который ранее работал в Киевском метрополитене, погиб на войне в Харьковской области. Он оставил жену, троих детей, мать и сестру.

На войне погиб Василий Жук, который ранее считался пропавшим без вести. Украинский военный был жителем Нововолынска, родился в 1982 году и погиб в Курской области России.