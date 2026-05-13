Только теперь официально подтвердилась гибель воина. Об этом сообщает Чертковский городской совет.

Что известно о гибели воина?

В Черткове Тернопольской области подтвердили гибель 24-летнего военнослужащего Андриана Стасишина, который более года считался пропавшим без вести. Семья защитника до последнего надеялась услышать, что он жив, однако чуда не произошло.

Андриан Стасишин родился 8 сентября 2000 года в Черткове. Он учился в местной гимназии №2, а затем поступил в Чертковское высшее профессиональное училище, где получил профессию маляра-штукатура. В студенческие годы активно участвовал в общественной жизни, имел много друзей и пользовался уважением среди сверстников.

Позже Андриан продолжил обучение в Чертковском профессиональном колледже экономики и предпринимательства Западноукраинского национального университета. Там он получил специальность "Финансы, банковское дело, страхование" и закончил обучение с отличием.

В августе 2024 года молодой человек добровольно решил присоединиться к рядам Вооруженных Сил Украины и подписал контракт. Он проходил службу в составе 79 отдельной десантно-штурмовой бригады в должности стрелка-сапера 2 аэромобильного отделения 1 аэромобильного взвода 4 аэромобильной роты аэромобильного батальона воинской части А0224.

14 ноября 2024 года стало известно, что Андриан пропал без вести во время выполнения боевого задания вблизи села Антоновка Покровского района Донецкой области. С тех пор семья жила в постоянном ожидании и надежде на его возвращение. Только сейчас официально подтвердилось, что именно в тот день защитник погиб.

В Чертковском городском совете отметили, что дома Героя ждали жена, родители, младшие братья и сестра, бабушки и дедушки, друзья и знакомые.

Полтора года семья жила надеждой. Полтора года молитв и надежд услышать: "Андриан жив". Но чуда не произошло..

– говорится в сообщении городского совета.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Андриана Стасишина. Светлая память!

