Украинский военный ранее работал в Киевском метрополитене. Об этом сообщили в Фастовском городском совете.

Что известно о погибшем защитнике?

Андрей Игнатенко родился 18 января 1983 года в Киеве. Окончил общеобразовательную школу №138 и поступил в профессионально-техническое училище.

В 2001 году прошел срочную службу в ВСУ и получил профессию водителя технического оружия. В 2007 году женился и вместе с женой Еленой воспитывал троих детей.

Украинский защитник также работал в Киевском метрополитене, но после травмы ноги был уволен. В январе 2026 года Андрей Игнатенко присоединился в ряды ВСУ.

Верный военной присяге, герой мужественно выполнял свой долг по защите независимости и территориальной целостности Украины на Харьковском направлении,

– отметили в горсовете.

Погиб украинский военный 24 апреля 2026 года на Изюмщине Харьковской области. У защитника осталась мать, сестра, жена и дети: Максим, Виктория и Варвава.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Игнатенко. Светлая память!

Кого еще потеряла Украина?

Юрий Тимошенко, младший сержант из Харьковской области, погиб 27 апреля во время штурмовых действий врага. Он стал в ряды ВСУ еще в 2022 году.

На войне погиб Василий Жук, который ранее считался пропавшим без вести. Украинский военный был жителем Нововолынска, родился в 1982 году и погиб в Курской области России.

На Харьковщине погиб 42-летний защитник Сергей Ганжа, который вернулся из-за границы, чтобы защищать Украину. Военный погиб 1 мая 2026 года во время выполнения боевого задания.

На Сумщине попрощались с полицейским Михаилом Шовкоплясом, который погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Шовкопляс служил в полиции более 17 лет, погиб от атаки FPV-дрона, оставив жену и двоих детей.