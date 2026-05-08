Трагическую весть сообщили в Коломакской территориальной общине.

Что известно о жизни воина и его гибели?

Юрий Тимошенко родился 1 марта 1976 года и проживал в селе Ризуненково. Его призвали на службу в третий отдел Богодуховского РТЦК и СП 24 мая 2022 года.

Защищая Украину и выполняя свой воинский долг Юрий Тимошенко погиб вблизи населенного пункта Терновая на Харьковщине. Боец был смертельно ранен во время штурмовых действий россиян.

В Коломакской громаде также подчеркнули, что светлая память о военном всегда будет жить в сердцах тех, кто его знал, уважал и любил.



Юрий Тимошенко погиб на войне / Фото со страницы Коломакской общины

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким павшего воина. Вечная слава Герою!

Какая сейчас ситуация на Харьковщине, где воевал Юрий Тимошенко?

Российская армия пытается сформировать сразу несколько так называемых "буферных зон" вдоль линии фронта, в частности на территории Харьковской области, где оккупанты все чаще применяют измененную тактику ведения боя.

Между тем недавно украинские пограничники на Харьковщине ликвидировали позицию запуска российских дронов "Молния", а также уничтожили укрытие противника и склад с боеприпасами.

Последняя активность оккупантов на передовой может свидетельствовать о подготовке к новой волне наступления. В то же время в Силах обороны отмечают, что планы врага известны украинским военным. По словам офицера бригады НГУ "Рубеж" Владимира Черняка, пока погодные условия сдерживают россиян от масштабных штурмовых действий, однако подготовка к активизации боевых операций продолжается.

Чьи еще жизни оборвались на войне?

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб правоохранитель из Сумской области Михаил Шовкопляс. Он служил в звании старшего сержанта полиции. У павшего остались жена и двое детей.

2 мая 2026 года прошла четвертая годовщина со дня гибели подполковника Нацгвардии Сергея Кандыбы с позывным "Шах", который участвовал в обороне "Азовстали" в Мариуполе. Весной 2022 года он до последнего помогал собратьям и даже ночью добирался до завода вплавь в полном снаряжении. Именно во время тех событий российские войска забрали его жизнь.

Жена военного Ольга еще два года надеялась, что муж находится в плену, и только потом узнала правду о его гибели. В рамках проекта "Жизнь после потери" она поделилась с 24 Каналом историей мужа и собственным путем поиска ответов.

Кроме того, война унесла жизни украинских защитниковв Владимира Забродоцкого и Андрея Васюры. Владимир погиб 19 декабря 2022 года вблизи Бахмута, а Андрей погиб 25 июля 2024 года неподалеку Новоселовки Первой.

Еще одной жертвой российской агрессии стала военнослужащая из Сумщины Алина Грузина. Она проходила службу в составе ВСУ в воинской части А7045 и погибла в Донецкой области в результате удара вражеского беспилотника во время боевых действий в районе Славянска.