Об этом рассказали в полиции Сумской области.

Что известно о полицейском Михаиле Шовкоплясе из Сумской области?

Он был старшим сержантом полиции, полицейским батальона полиции особого назначения (стрелкового) ГУНП в Сумской области. Михаилу было 38 лет.

Детали его гибели не сообщают. Но известно, что это произошло во время выполнения боевого задания в Донецкой области.



Михаил Шовкопляс / Фото полиции

Он стал на защиту Украины вместе с другими полицейскими и до последнего оставался верным Присяге. Для собратьев он был не просто надежным товарищем – человеком чести, который всегда подставлял плечо и не оставлял в беде. Самая большая боль этой потери – для его семьи. Без мужа осталась жена, без отца – двое детей, без сына – родители. Эта потеря навсегда запечатлеется в их сердцах,

– написали о Михаиле в полиции.

Руководство и личный состав Главного управления Национальной полиции в Сумской области выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования всем, кто знал погибшего. Вечная память!

Важно! Полицейские воюют на фронте в составе различных подразделений. Например, на днях рассказали о стрелковом батальоне полиции Одесской области, который держит фронт в Донецкой области. Там служат полицейские из уголовного розыска, подразделений досудебного расследования и превенции, спецподразделений.

Другие потери Украины в войне

В Донецкой области погибла военная из Сумской области Алина Грузина. Девушке было всего 19, ее жизнь оборвал российский дрон в районе Славянска.

46-летнего защитника Игоря Сухого похоронили в Ровно. Он погиб на Сумщине, долгое время военного считали без вести пропавшим, но впоследствии удалось найти и идентифицировать тело. У Игоря остались жена, двое сыновей, родители и брат.