Про це розповіли в поліції Сумської області.

Що відомо про поліцейського Михайла Шовкопляса з Сумщини?

Він був старшим сержантом поліції, поліцейським батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) ГУНП в Сумській області. Михайлові було 38 років.

Деталі його загибелі не повідомляють. Але відомо, що це сталося під час виконання бойового завдання на Донеччині.



Михайло Шовкопляс / Фото поліції

Він став на захист України разом з іншими поліцейськими та до останнього залишався вірним Присязі. Для побратимів він був не просто надійним товаришем – людиною честі, яка завжди підставляла плече та не залишала в біді. Найбільший біль цієї втрати – для його родини. Без чоловіка залишилася дружина, без батька – двоє дітей, без сина – батьки. Ця втрата назавжди закарбується у їхніх серцях,

– написали про Михайла в поліції.

Керівництво та особовий склад Головного управління Національної поліції в Сумській області висловили глибокі співчуття рідним і близьким загиблого.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття всім, хто знав загиблого. Вічна пам'ять!

Важливо! Поліцейські воюють на фронті в складі різних підрозділів. Наприклад, днями розповіли про стрілецький батальйон поліції Одещини, який тримає фронт на Донеччині. Там служать поліцейські з карного розшуку, підрозділів досудового розслідування та превенції, спецпідрозділів.

Інші втрати України у війні

На Донеччині загинула військова з Сумщини Аліна Грузіна. Дівчині було лише 19, її життя обірвав російський дрон у районі Слов'янська.

46-річного захисника Ігоря Сухого поховали в Рівному. Він загинув на Сумщині, довгий час військового вважали безвісти зниклим, але згодом вдалося знайти й ідентифікувати тіло. В Ігоря залишилися дружина, двоє синів, батьки та брат.