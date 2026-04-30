Тривалий час бійця вважали зниклим безвісти, однак нещодавно його тіло вдалося ідентифікувати. Про це повідомляє міська рада Рівного у Facebook.
Що відомо про загибель Ігоря Сухого?
Ігор Сухий родом із села Великий Шпаків Рівненського району. Він навчався у місцевих школах та профтехучилищі, після строкової служби працював на підприємствах у Рівному.
Люди, які знали його особисто, згадують Ігоря як доброзичливу й щиру людину, яка завжди була готова допомогти.
Ми працювали разом. Він добряк такий. Завжди найде таке слово: "Ну так, ну так". Завжди зробить, ніколи не відмовить. Дуже тепло говорив про свою дружину. В нього дорослі діти, любив батьків. Любив страшенно господарство,
– поділилася колега Ігоря Сухого Надія.
Після мобілізації військовий проходив підготовку, зокрема опановував спеціальність мінометника. Зв’язок із ним зник на початку липня 2025 року, коли він перебував на передовій на Сумщині.
У загиблого залишилися дружина, двоє синів, батьки та брат. Поховали захисника на Алеї Героїв кладовища Нове в Рівному.
Яких ще захисників втрати Україна?
У Бахмутському районі Донецької області загинув мешканець Калуша Юрій Стасюк. Він служив стрільцем-помічником гранатометника. До лав ЗСУ захисник приєднався у 2024 році, підписавши контракт.
На Донеччині також загинула військовослужбовиця Аліна Грузіна з Сумщини внаслідок удару ворожого дрона.