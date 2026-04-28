Українському військовому було лише 36 років. Про це повідомив мер Калуша Андрій Найда.

Що відомо про загиблого військового?

Юрій Стасюк народився у 1989 році у місті Калуш, що в Івано-франківській області. До лав ЗСУ український захисник приєднався у 2024 році, підписавши контракт.

Військовий загинув у Бахмутському районі Донецької області під час виконання бойового завдання. Серце захисника зупинилося 19 травня 2024 року.

Калуська громада низько схиляє голови у скорботі за полеглим Захисником України. Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям, побратимам,

– написав Андрій Найда.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Юрія Стасюка. Світла пам'ять!

Кого ще втратила Україна?

Українська продюсерка та військовослужбовиця Вікторія Боброва загинула на війні, вона служила у 10-й ОГШБр. Вікторія працювала у сфері кіно та телевиробництва, брала участь у створенні фільмів.

Юрій Дзюбінський загинув 13 квітня у Сумській області під час бойового завдання, у свій день народження. Він служив у складі 1 батальйону територіальної оборони військової частини А7031 та був уродженцем села Ямпіль на Львівщині.

У Донецькій області загинув 39-річний солдат Руслан Енвальт з Кам'янського. Це сталося через влучання FPV-дрона, у нього залишилися дружина, донька та син.