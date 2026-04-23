Про це повідомив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов у фейсбуці.

Що відомо про бійця?

За даними місцевої влади, Руслан Енвальт народився 7 липня 1986 року в Кам'янському. У 2005 році закінчив ПТУ №24. Потім тривалий час працював водієм на АТЦ. У жовтні 2025 року чоловік долучився до ЗСУ.

На жаль, 15 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Семенівка Донецької області захисник загинув через влучання FPV-дрону. У нього залишилися дружина, донька та син.

Від імені всієї громади, Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника,
– ідеться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Руслана Енвальта. Вічна пам'ять Герою!

Кого ще втратила Україна у війні?

  • Раніше на фронті загинув військовослужбовець Юрій Гречанюк з Прикарпаття. Трагедія сталася поблизу села Дачне Покровського району Донецької області. Його тіло вдалося повернути лише нещодавно.

  • Також загинули рідні брати-військові Олег і Костянтин Залізняки з села Водяне Кіровоградської області. Одного вбила Росія 14 квітня, інший – загинув наступного дня під час виконання бойового завдання.

  • До цього внаслідок удару БпЛА у Харківській області загинув 40-річний лейтенант Микола Приймак. У військового залишилася мати, сестра, бабуся та дідусь. До лав ЗСУ його мобілізували лише у січні 2026 року.