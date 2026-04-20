Трагічну звістку повідомила пресслужба Петрівської селищної ради.

Читайте також "Завжди мав багато планів": на війні загинув рівнянин Микола Приймак

Що відомо про загибель рідних братів?

Обидва брати служили в складі 100-ї окремої механізованої бригади. Олег обіймав посаду водія другої танкової роти танкового батальйону військової частини А7028, а Костянтин був головним сержантом тієї ж другої танкової роти цього батальйону.

Олег Залізняк помер 14 квітня від мінно-вибухового поранення, якого зазнав 18 березня поблизу Костянтинівки на Донеччині внаслідок удару ворожого FPV-дрона.

Його брат Костянтин Залізняк загинув 15 квітня під час виконання бойового завдання поблизу Комишувахи Запорізької області. Життя військового обірвалося через удар безпілотника типу "Молнія".

Обидві втрати стали тяжким ударом для рідних, близьких і мешканців громади. Батьки втратили одразу двох синів-соколів… Красені. Мамині і татові крила. Мамина і татова опора і надія… Цей біль неможливо виміряти словами. Це рана, яка назавжди залишиться у серці родини і всієї громади,

– йдеться в повідомленні.

Обидва брати були уродженцями села Водяне.

Олег народився 2 жовтня 1992 року, працював на підприємствах громади. 1 жовтня 2024 року Олег був мобілізований до лав Збройних Сил України за контрактом. У чоловіка залишилася дружина і п'ятирічна донька.

Костянтин народився 24 жовтня 1996 року. У 2016 році він здобув фах електрогазозварника та монтажника санітарно-технічних систем і устаткування. Уже наступного року його призвали на строкову військову службу. У 2019 році чоловік підписав контракт зі Збройними силами України й відтоді пов'язав своє життя з армією. У захисника залишилася дружина.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олега та Костянтина Залізняків. Вічна пам'ять Героям!

Вони віддали життя за Україну