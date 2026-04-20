Український військовий загинув на Харківщині, внаслідок удару ворожого БпЛА. Про це повідомили у Рівненській міській раді.

Що відомо про загиблого захисника?

Микола Приймак народився 18 жовтня 1985 року у Рівному. Навчався у школі №25, а згодом отримав 2 вищі освіти: геодезичну та економічну.

Після навчання Приймак очолив підприємство "Конвест-Проект", продовживши сімейний бізнес. У січні 2026 року його мобілізували до лав ЗСУ.

Його улюбленою відповіддю на запитання "Як справи?" було: "У русі!". Він завжди мав багато планів і ще багато хотів зробити. Микола був людиною, яка готова допомогти, коли попросять,

– розповіла сестра військового.

На жаль, у віці 40 років серце українського захисника зупинилося. Загинув Приймак на Харківщині 15 квітня 2026 року, внаслідок удару російського БпЛА.

У військового залишилася мати, сестра, бабуся та дідусь. Прощання з Миколою Приймаком відбудеться в понеділок, 20 квітня, на Майдані Незалежності у Рівному.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Миколи Приймака. Світла пам'ять!

