Згодом, у грудні 2023 року, Лук'яненко знову приєднався до лав ЗСУ. Про це повідомили у Бориспільській МТГ.
Що відомо про загиблого військового?
Сергій Лук'яненко народився 24 січня 1985 року у селі Зубковичі Житомирської області. Закінчив Рогозівський ліцей та продовжив навчатися вже у навчальному пункті аварійно-рятувального загону ДСНС Київщини.
Впродовж тривалого часу майбутній військовий працював водієм навантажувача у Державній пожежно-рятувальній частині у Броварах.
Добрий, щирий, відповідальний, працьовитий, завжди готовий підставити своє плече підтримки кожному, хто цього потребував – таким запам'ятають Сергія рідні, близькі, односельці,
– написали у Бориспільській громаді.
Український захисник також цікавився автомобілями та мотоциклами, із задоволенням вивчав їхні технічні характеристики та майстерно займався ремонтом.
У 2015 – 2016 роках приєднався до 79 бригади десантно-штурмового батальйону "Фенікс", а у 2023 році служив у 57 ОМПБр й був нагороджений пам'ятним знаком "За оборону Вовчанська".
Загинув Сергій Лук'яненко 31 березня 2026 року на Харківщині. Церемонія прощання відбудеться 20 квітня о 12:15 біля його будинку.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Сергія Лук'яненка. Світла пам'ять!
Кого ще втратила Україна?
Андрій Куценко, гранатометник із Київської області, загинув на війні 6 вересня 2025 року. Прощання з ним відбулося 18 квітня 2026 року у селі Макіївка.
У Полтаві попрощалися з 20-річними нацгвардійцями Владиславом Трященком та Євгенієм Бережним, які загинули на Харківщині. Загиблі були друзями та служили в 1 корпусі НГУ "Азов".
Тарас Борщ, 27-річний військовий, віддав своє життя, захищаючи Україну. Він долучився до війська 8 квітня 2022 року.