Згодом, у грудні 2023 року, Лук'яненко знову приєднався до лав ЗСУ. Про це повідомили у Бориспільській МТГ.

Що відомо про загиблого військового?

Сергій Лук'яненко народився 24 січня 1985 року у селі Зубковичі Житомирської області. Закінчив Рогозівський ліцей та продовжив навчатися вже у навчальному пункті аварійно-рятувального загону ДСНС Київщини.

Впродовж тривалого часу майбутній військовий працював водієм навантажувача у Державній пожежно-рятувальній частині у Броварах.

Добрий, щирий, відповідальний, працьовитий, завжди готовий підставити своє плече підтримки кожному, хто цього потребував – таким запам'ятають Сергія рідні, близькі, односельці,

– написали у Бориспільській громаді.

Український захисник також цікавився автомобілями та мотоциклами, із задоволенням вивчав їхні технічні характеристики та майстерно займався ремонтом.

У 2015 – 2016 роках приєднався до 79 бригади десантно-штурмового батальйону "Фенікс", а у 2023 році служив у 57 ОМПБр й був нагороджений пам'ятним знаком "За оборону Вовчанська".

Загинув Сергій Лук'яненко 31 березня 2026 року на Харківщині. Церемонія прощання відбудеться 20 квітня о 12:15 біля його будинку.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Сергія Лук'яненка. Світла пам'ять!

