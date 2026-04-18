Аліна Рябцева загинула, забезпечуючи своїх на позиції їжею. Про це повідомили у солом'янському РТЦК та СП.

Дивіться також З 2025 року вважався зниклим безвісти: на війні загинув Андрій Куценко

Де служила Аліна Рябцева?

Аліна Рябцева народилася 12 листопада 1990 року. Спочатку вона служила у Києві в ТЦК, але з власного бажання перевелась у бойовий підрозділ.

Спочатку українська захисниця служила у солом'янському РТЦК та СП, а згодом перевелася до 114 ОБрТрО ЗСУ.

Як загинула Аліна Рябцева?

Українська журналістка та військовослужбовиця Олена Білозерська розповіла, що остання місія захисниці була на Чернігівщині. Аліна Рябцева мала забезпечувати бійців на позиціях їжею.

Українська захисниця загинула 12 квітня 2026 року, коли йшла забирати БпЛА та підірвалася на міні, яку ворог встановив дистанційно.

Її вбило чергове "перемир'я". Поки ворог брехав про тишу, засідка вже чекала на нашу посестру. Аліна загинула, забезпечуючи своїх на позиції їжею. Виконала завдання до кінця,

– заявили в ТЦК.

Аліна Рябцева також мала чоловіка військового та двох дітей. Прощання відбудеться 20 квітня, а поховають героїню у Києві.

У ТЦК зазначили, що ворог продовжує сіяти смерть і розбрат, розраховуючи послабити українську єдність, але жодного реального перемир'я не було і не очікується.

Військові закликають зберігати єдність і працювати кожному на своєму місці заради спільної мети – заради дітей, пам'яті загиблих і перемоги України.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Аліни Рябцевої. Світла пам'ять!

Кого ще втратила Україна?