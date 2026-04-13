Осіпов народився у селищі Затишшя на Одещині, а також працював там поліцейським. Про це повідомили в Затишанській громаді.
Дивіться також Понад рік вважався зниклим безвісти: на війні загинув закарпатець Віктор Шпиньович
Що відомо про загиблого захисника?
Роман Осіпов служив у зенітно ракетно-артилерійському дивізіоні військової частини А1619. До війська долучився у березні 2021 року.
На рідній Одещині Осіпов після здобуття середньої освіти потрапив до армії, а згодом продовжив навчання в системі внутрішніх справ. Працював у транспортній поліції в місті Роздільна, а потім – у поліції в Одесі.
Його життя обірвалося 8 квітня цього року під час виконання обов’язків військової служби в районі населеного пункту Колона-Межова Синельниківського району Дніпропетровської області. Нехай світла пам'ять про загиблого воїна назавжди залишиться у серцях всіх, хто знав і любив,
– повідомили в Затишанській громаді.
Осіпову було лише 33 роки, а однокласники та друзі загиблого згадують його, як хорошу й щиру людину, яка завжди була готова прийти на допомогу.
У загиблого військового залишилися дружина Анастасія, донька Марійка, син Микита, мати Тетяна та сестра Анна.
У Ширяєвому 14 квітня відбудеться прощання із загиблим військовим. Після церемонії героя поховають у селищі Затишшя, де він народився.
Кого ще втратила Україна?
У Полтаві попрощалися з 20-річними нацгвардійцями Владиславом Трященком та Євгенієм Бережним, які загинули на Харківщині. Загиблі були друзями та служили в 1 корпусі НГУ "Азов".
Тарас Борщ, 27-річний військовий, віддав своє життя, захищаючи Україну. Він долучився до війська 8 квітня 2022 року та був командиром відділення світлотехнічного забезпечення батальйону зв'язку.
Сергій Ковальчук загинув 4 квітня 2026 року на Харківщині. Він народився у 1993 році у селі Благодатне Волинської області.