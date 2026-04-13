Осіпов народився у селищі Затишшя на Одещині, а також працював там поліцейським. Про це повідомили в Затишанській громаді.

Що відомо про загиблого захисника?

Роман Осіпов служив у зенітно ракетно-артилерійському дивізіоні військової частини А1619. До війська долучився у березні 2021 року.

На рідній Одещині Осіпов після здобуття середньої освіти потрапив до армії, а згодом продовжив навчання в системі внутрішніх справ. Працював у транспортній поліції в місті Роздільна, а потім – у поліції в Одесі.

Його життя обірвалося 8 квітня цього року під час виконання обов’язків військової служби в районі населеного пункту Колона-Межова Синельниківського району Дніпропетровської області. Нехай світла пам'ять про загиблого воїна назавжди залишиться у серцях всіх, хто знав і любив,

– повідомили в Затишанській громаді.

Осіпову було лише 33 роки, а однокласники та друзі загиблого згадують його, як хорошу й щиру людину, яка завжди була готова прийти на допомогу.

У загиблого військового залишилися дружина Анастасія, донька Марійка, син Микита, мати Тетяна та сестра Анна.

У Ширяєвому 14 квітня відбудеться прощання із загиблим військовим. Після церемонії героя поховають у селищі Затишшя, де він народився.

