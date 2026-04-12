Сповіщення про смерть військового надійшло лише 10 квітня 2026 року. Про це повідомили в Зарічанській громаді.
Дивіться також Загинули в один день: у Полтаві поховали нацгвардійців "Хобіта" й "Сову"
Що відомо про загиблого військового?
Віктор Шпиньович служив в аеромобільному батальйоні військової частини А0281. Український захисник був гранатометником.
Життя військового обірвалося 28 лютого 2025 року в районі населеного пункту Мала Локня, що в Курській області. На сайті громади повідомили, що загинув Шпиньович героїчно.
Український захисник загинув внаслідок штурмових дій противника, мужньо виконуючи свій військовий обов'язок. Висловлюємо щирі співчуття рідним нашого Героя,
– зазначили в громаді.
Також уся інформація щодо майбутнього похорону буду опублікована згодом.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Віктора Шпиньовича. Світла пам'ять!
Кого ще втратила Україна?
Сергій Ковальчук загинув 4 квітня 2026 року на Харківщині. Він народився у 1993 році у селі Благодатне Волинської області.
Антон Полюхович, розвідник з позивним "Умнік", загинув на фронті. Він вразив унікальною операцією, захопивши полонених під час рейду на Каховське водосховище, і отримав орден "За мужність" за свою службу.
На війні загинув морський піхотинець Петро Герасимишин. Український захисник народився у 1975 році в селі Чорний ліс Тернопільської області.