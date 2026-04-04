Полеглому воїну, який брав участь у рейдах на протилежний бік Каховського водосховища, було всього 25 років. Про нього розповіли у "Братстві".

Що відомо про загиблого розвідника?

Антон народився на Прикарпатті, як розповіли односельці в коментарі для видання Район.in.ua. До початку повномасштабного вторгнення юнак був звичайним студентом, тоді ж вирішив долучитися до патронатної служби "Братства", а згодом став польовим капеланом.

Пізніше Антон взяв до рук зброю. Уже під час перших своїх бойових завдань він взяв участь у виході на російську територію, де разом з побратимами захопив полонених.

"Умнік" назавжди вписав своє ім'я в історію під час диверсійного рейду на протилежний берег Каховського водосховища, де разом з групою нейтралізував вороже розвідувальне відділення, а також взяв у полон двох цінних бійців противника. Ця унікальна операція стала можливою завдяки його талантам в орієнтуванні, витривалості і холодному розуму,

– розповіли побратими Антона.

Потім "Умнік" став командиром і опікувався потребами своїх бійців. У підрозділі поділилися тим, що він мудро керував підлеглими.

Зокрема, одного разу Антон провів успішну ротацію груп на відстані 8 кілометрів вглиб ворожої кілзони. За свою службу "Умнік" отримав орден "За мужність".

Антон Полюхович воював у складі ГУР: дивітьсі фото "Братства"

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять і честь Герою!

Відспівування полеглого розвідника пройде 7 квітня о 11:30 у Михайлівському Золотоверховому соборі міста Києва. Після цього на Майдані Незалежності проведуть прощальну церемонію.

