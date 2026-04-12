Извещение о смерти военного поступило только 10 апреля 2026 года. Об этом сообщили в Заречанской общине.
Что известно о погибшем военном?
Виктор Шпиньович служил в аэромобильном батальоне воинской части А0281. Украинский защитник был гранатометчиком.
Жизнь военного оборвалась 28 февраля 2025 года в районе населенного пункта Малая Локня, что в Курской области. На сайте общины сообщили, что погиб Шпиньович героически.
Украинский защитник погиб в результате штурмовых действий противника, мужественно выполняя свой воинский долг. Выражаем искренние соболезнования родным нашего Героя,
– отметили в общине.
Также вся информация о предстоящих похоронах буду опубликована позже.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Шпиньовича. Светлая память!
Кого еще потеряла Украина?
