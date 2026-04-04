Об этом сообщил городской голова Збаража Роман Поликровский.
Смотрите также "Смерть забрала обоих": в Луцке попрощались с воинами, которые погибли в одном бою
Что известно о погибшем защитнике?
Петр Герасимишин родился в 1975 году в селе Черный Лес, что в Тернопольской области. Украинский защитник служил в морской пехоте.
Погиб Герасимишин на Херсонщине, в районе населенного пункта Камышаны.
На фронте оборвалась жизнь нашего земляка из села Черный Лес морского пехотинца Петра Герасимишина. Искренне соболезнуем родным и близким. Пусть всемилостивый Господь помогает заживлять душевные раны от невыразимой потери,
– написал Поликровский.
Погибшего морпеха встретили в Сквере Героев 2 апреля. После общей молитвы траурный кортеж отправился к бывшему месту жительства Герасимишина, а затем в родной дом матроса в Черный Лес.
Кого еще потеряла Украина?
Полицейский из Киева Вадим Варницкий погиб на Донбассе в марте 2025 года во время минометного обстрела. Его тело вернули в Украину только в январе.
На Харьковщине 28 февраля в результате ракетного удара погиб военный Дмитрий Поляновский. Поляновский присоединился к ВСУ в январе 2026 года.
Максим Воронцов, командир отделения минометного взвода, погиб 19 марта во время вывоза людей на боевую позицию. Он был награжден медалями и знаками за службу.