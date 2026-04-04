Об этом сообщил городской голова Збаража Роман Поликровский.

Смотрите также "Смерть забрала обоих": в Луцке попрощались с воинами, которые погибли в одном бою

Что известно о погибшем защитнике?

Петр Герасимишин родился в 1975 году в селе Черный Лес, что в Тернопольской области. Украинский защитник служил в морской пехоте.

Погиб Герасимишин на Херсонщине, в районе населенного пункта Камышаны.

На фронте оборвалась жизнь нашего земляка из села Черный Лес морского пехотинца Петра Герасимишина. Искренне соболезнуем родным и близким. Пусть всемилостивый Господь помогает заживлять душевные раны от невыразимой потери,

– написал Поликровский.

Погибшего морпеха встретили в Сквере Героев 2 апреля. После общей молитвы траурный кортеж отправился к бывшему месту жительства Герасимишина, а затем в родной дом матроса в Черный Лес.

Светлая память!

Кого еще потеряла Украина?