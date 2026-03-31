В 2026 году Поляновский присоединился в ряды ВСУ. Об этом сообщил Макаровский городской голова Вадим Токарь.
Что известно о погибшем защитнике?
Поляновский родился 22 января 1993 года в Киеве. В январе 2026 года присоединился к войску и служил водителем в отделении противотанкового взвода роты огневой поддержки 4 штурмового батальона воинской части А7400.
С честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас. Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о защитнике Украины,
– отметил Токарь.
У погибшего защитника осталась жена Людмила, сын Алексей и крестная Галина. Прощание с героем состоится 31 марта в Макарове.
Героя похоронят на кладбище в Комаровке. Жителей просят сформировать "живой коридор", чтобы достойно почтить защитника и провести его в последний путь.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Поляновского. Светлая память!
Кто еще отдал свою жизнь за Украину?
Максим Воронцов, командир отделения минометного взвода, погиб 19 марта во время вывоза людей на боевую позицию. Он был награжден медалями и знаками за службу.
Во время выполнения боевого задания, защищая независимость Украины, погиб солдат, гранатометчик штурмового подразделения Солодкий Олег Валерьевич 1990 года рождения.
На войне погиб 25-летний военнослужащий Максим Мурашко с Волыни. Его автомобиль наехал на минное заграждение в Курской области России.