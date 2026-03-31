У 2026 році Поляновський приєднався до лав ЗСУ. Про це повідомив Макарівський міський голова Вадим Токар.
Що відомо про загиблого захисника?
Поляновський народився 22 січня 1993 року в Києві. У січні 2026 року приєднався до війська та служив водієм у відділені протитанкового взводу роти вогневої підтримки 4 штурмового батальйону військової частини А7400.
З честю виконав свій військовий обов’язок і віддав життя за кожного з нас. Схиляємо голови у пошані до виконаного обов’язку і бережемо в серцях світлу пам'ять про захисника України,
– зазначив Токар.
У загиблого захисника залишилася дружина Людмила, син Олексій й хрещена Галина. Прощання з героєм відбудеться 31 березня в Макарові.
Героя поховають на кладовищі у Комарівці. Мешканців просять сформувати "живий коридор", аби гідно вшанувати захисника та провести його в останню путь.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Дмитра Поляновського. Світла пам'ять!
Хто ще віддав своє життя за Україну?
Максим Воронцов, командир відділення мінометного взводу, загинув 19 березня під час вивезення людей на бойову позицію. Він був нагороджений медалями та знаками за службу.
Під час виконання бойового завдання, захищаючи незалежність України, загинув солдат, гранатометник штурмового підрозділу Солодкий Олег Валерійович 1990 року народження.
На війні загинув 25-річний військовослужбовець Максим Мурашко з Волині. Його автомобіль наїхав на мінне загородження в Курській області Росії.