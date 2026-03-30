За час служби Воронцов пережив 10 контузій і поранення в плече, але щоразу повертався на передову. Про це повідомили в Жовтоводській міській раді.
Дивіться також Йому було лише 22: на фронті загинув Матвій Бойко із Малина
Що відомо про Максима Воронцова?
Воронцов народився 9 травня 1978 року в Башкортостані. В ранньому дитинстві він втратив батька, після чого родина переїхала в село Адамівка, що на Дніпровщині.
Український захисник навчався на електрозварника після чого 2 роки прослужив в армії. У 1999 році разом з дружиною переїхав до Жовтих Вод, де працював монтажником-висотником, а у 2014 році відкрив власну справу.
Максим Воронцов приєднався до лав Збройних Сил України у 2023 році. На початку служби був водієм мінометного взводу, а згодом став командиром відділення.
За час служби був нагороджений:
- медаллю "Лицарський Хрест";
- медаллю Учасник бойових дій";
- нагрудним знаком "За збереження життя";
- відзнаками та подяками командування 23 ОМБр.
Загинув український військовий 19 березня біля населеного пункту Великомихайлівка в Дніпропетровській області. Під час вивезення людей на бойову позицію його автомобіль атакував ворожий FPV-дрон.
Рідні та близькі згадують Максима як людину сильної волі, рішучу і надійну. Він умів швидко приймати рішення, організовувати людей, завжди підтримував і допомагав іншим. Був справедливим керівником, турботливим та люблячим чоловіком і батьком. Добрий, щирий, відповідальний,
– зазначили в повідомленні.
У Воронцова залишилася дружина Людмила, двоє синів Андрій та Дамир, а також сестри. Прощання з українським захисником відбулося 28 березня в Жовтих Водах.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Максима Воронцова. Світла пам'ять!
Кого ще втратила Україна?
Загинув волонтер та військовий Олександр Жуков. Він допомагав ЗСУ з початку вторгнення та продовжував піклуватись про побратимів на фронті.
На війні загинув мешканець Зеленодольська Олег Солодкий, солдат, гранатометник штурмового підрозділу. Життя військового обірвалося 17 листопада 2025 року в Синельниківському районі Дніпропетровської області.
У Курській області Росії загинув 25-річний військовий з Волині Максим Мурашко. Його авто наїхало на мінне загородження.