За время службы Воронцов пережил 10 контузий и ранения в плечо, но каждый раз возвращался на передовую. Об этом сообщили в Желтоводском городском совете.
Что известно о Максиме Воронцове?
Воронцов родился 9 мая 1978 года в Башкортостане. В раннем детстве он потерял отца, после чего семья переехала в село Адамовка, что на Днепровщине.
Украинский защитник учился на электросварщика после чего 2 года прослужил в армии. В 1999 году вместе с женой переехал в Желтые Воды, где работал монтажником-высотником, а в 2014 году открыл собственное дело.
Максим Воронцов присоединился в ряды Вооруженных Сил Украины в 2023 году. В начале службы был водителем минометного взвода, а впоследствии стал командиром отделения.
За время службы был награжден:
- медалью "Рыцарский Крест";
- медалью "Участник боевых действий";
- нагрудным знаком "За сохранение жизни";
- отличиями и благодарностями командования 23 ОМБр.
Погиб украинский военный 19 марта возле населенного пункта Великомихайловка в Днепропетровской области. Во время вывоза людей на боевую позицию его автомобиль атаковал вражеский FPV-дрон.
Родные и близкие вспоминают Максима как человека сильной воли, решительную и надежную. Он умел быстро принимать решения, организовывать людей, всегда поддерживал и помогал другим. Был справедливым руководителем, заботливым и любящим мужем и отцом. Добрый, искренний, ответственный,
– отметили в сообщении.
У Воронцова осталась жена Людмила, двое сыновей Андрей и Дамир, а также сестры. Прощание с украинским защитником состоялось 28 марта в Желтых Водах.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Максима Воронцова. Светлая память!
Кого еще потеряла Украина?
Погиб волонтер и военный Александр Жуков. Он помогал ВСУ с начала вторжения и продолжал заботиться о собратьях на фронте.
На войне погиб житель Зеленодольска Олег Солодкий, солдат, гранатометчик штурмового подразделения. Жизнь военного оборвалась 17 ноября 2025 года в Синельниковском районе Днепропетровской области.
В Курской области России погиб 25-летний военный с Волыни Максим Мурашко. Его авто наехало на минное заграждение.