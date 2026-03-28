Даже на фронте Жуков продолжал заботиться о собратьях, делиться последним и верить в будущую победу. Об этом сообщил телеканал "Визит".

Что известно о погибшем волонтере?

Александр Жуков родился 16 января 1989 года, проживал в Кременчуге. В начале полномасштабного вторжения России активно волонтерил и помогал ВСУ.

В апреле 2025 года присоединился в ряды Вооруженных Сил Украины. Гибель Жукова подтвердил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, сообщила "Кременчугская газета".

Матрос Жуков Александр Васильевич погиб 24 марта 2026 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Тарасовка Днепропетровской области,

– написал Истомин.

Также за время волонтёрской деятельности Жуков собрал и передал помощь Вооружённым силам Украины на сумму более 50 миллионов гривен.

Жена Александра Жукова Валерия рассказала, что помогать людям было у него "в крови" и он всегда боролся за правду.

Друзья волонтера отметили, что он всю жизнь восхищался легендарными личностями военного времени, но "на самом деле и сам всегда был таким человеком".

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Жукова. Светлая память!

