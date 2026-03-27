Печальную весть сообщили 26 марта в Командовании Медицинских сил ВСУ.

Что известно о гибели Андрея Комаринца?

В Медицинских силах ВСУ рассказали о потере – погиб Андрей Комаринец. Отмечается, что он был командиром воинской части А0318 и подполковником медицинской службы.

Это тяжелая и невосполнимая потеря для Медицинских сил. Мы потеряли преданного офицера, профессионала своего дела и человека чести,

– выразили соболезнования собратья.

В сообщении военных не указано, при каких обстоятельствах оборвалась жизнь Комаринца.

СМИ узнали из открытых источников, что командир возглавлял 61-й военный мобильный госпиталь. Он подчиняется Южному военно-медицинскому клиническому центру в Одессе.

Вечная память и почет Герою!

