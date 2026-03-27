Печальную весть сообщили 26 марта в Командовании Медицинских сил ВСУ.
Что известно о гибели Андрея Комаринца?
В Медицинских силах ВСУ рассказали о потере – погиб Андрей Комаринец. Отмечается, что он был командиром воинской части А0318 и подполковником медицинской службы.
Это тяжелая и невосполнимая потеря для Медицинских сил. Мы потеряли преданного офицера, профессионала своего дела и человека чести,
– выразили соболезнования собратья.
В сообщении военных не указано, при каких обстоятельствах оборвалась жизнь Комаринца.
СМИ узнали из открытых источников, что командир возглавлял 61-й военный мобильный госпиталь. Он подчиняется Южному военно-медицинскому клиническому центру в Одессе.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Комаринца. Вечная память и почет Герою!
