Трагическое известие о потере защитника сообщили в Золочевском горсовете.
Что известно о павшем бойце?
Ярослава Воловика, 1983 года рождения, призвали на службу 9 октября 2024 года, он служил в составе воинской части А4447, ранее – в воинской части А4832.
Жизнь солдата оборвалась 27 декабря 2024 года вблизи Курахово в Покровском районе Донецкой области во время интенсивных штурмовых действий российской армии.
Он до последнего оставался верным военной присяге, мужественно выполнив свой долг перед украинским народом,
– написали на странице горсовета.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина. Вечная память и уважение Герою!
