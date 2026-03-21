Дмитрий Гладиренко был саксофонистом Городского дворца культуры в Чернигове. О его гибели сообщили на фейсбук-странице заведения.
Дмитрия Гладиренко называют не только талантливым музыкантом, но и искренним человеком. Он был предан своему делу и Украине. После войны Дмитрий мечтал вернуться к музыке и снова взять в руки саксофон.
Даже во время отпуска после ранения он не удержался – пришел в оркестровую и заиграл. В тот день его музыка снова наполнила зал жизнью, теплом и надеждой..
– сообщили во дворце культуры.
Коллектив предприятия выразил соболезнования родным, близким и всем тем, кто знал Дмитрия Гладиренко. Светлая память Герою!
Дмитрий Гладиренко / Фото из фейсбука дворца культуры
Прощание с Дмитрием Гладиренко состоится в понедельник, 23 марта, возле Екатерининской церкви в Чернигове. Об этом сообщила жена музыканта, Оксана Гладиренко.
Кого потеряла Украина в войне с Россией?
- Во время вражеской дроновой атаки погиб Денис Мирон, полицейский Киевской области. 29-летний милиционер умер во время выполнения боевого задания в Донецкой области. У погибшего осталась жена, сын и родители.
- В боях за Украину погиб Дмитрий Иваненко, который родом из Мирнограда. Боец мобилизовался в апреле 2025 года и выполнял задачи в зоне боевых действий. У Дмитрия Иваненко остался сын.
- 38-летний майор полиции Андрей Грабовый погиб в Донецкой области. Это произошло в начале марта 2026 года во время выполнения боевого задания. Более 20 лет Андрей Грабовый отдал работе в органах и Нацполиции.