Дмитрий Гладиренко был саксофонистом Городского дворца культуры в Чернигове. О его гибели сообщили на фейсбук-странице заведения.

К слову Зеленский с женой попрощались с патриархом ПЦУ Филаретом

Дмитрия Гладиренко называют не только талантливым музыкантом, но и искренним человеком. Он был предан своему делу и Украине. После войны Дмитрий мечтал вернуться к музыке и снова взять в руки саксофон.

Даже во время отпуска после ранения он не удержался – пришел в оркестровую и заиграл. В тот день его музыка снова наполнила зал жизнью, теплом и надеждой..

– сообщили во дворце культуры.

Коллектив предприятия выразил соболезнования родным, близким и всем тем, кто знал Дмитрия Гладиренко. Светлая память Герою!



Дмитрий Гладиренко / Фото из фейсбука дворца культуры

Прощание с Дмитрием Гладиренко состоится в понедельник, 23 марта, возле Екатерининской церкви в Чернигове. Об этом сообщила жена музыканта, Оксана Гладиренко.

Кого потеряла Украина в войне с Россией?