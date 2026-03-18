Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Как погиб Андрей Грабовый?
Согласно обнародованной информации, майор полиции Андрей Валерьевич Грабовый погиб в начале марта 2026 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Точной даты в полиции не указывают.
Он был инспектором взвода №2 роты №2 батальона полиции особого назначения ГУНП в Полтавской области. У мужчины остались жена, 12-летняя дочь, родители и сестра. Андрею было 38 лет.
Свою жизнь он посвятил службе людям и государству – более 20 лет отдал работе в органах внутренних дел и Национальной полиции Украины,
– говорится в сообщении.
Кого еще потеряла Украина в войне?
В конце января во время выполнения боевого задания возле Кутовки, что в Купянском районе, погиб Роман Цвик. Он служил воин в роте огневой поддержки в батальоне теробороны одной из воинских частей.
Ранее подтвердили, что Владимир Базаря из Тернополя, который считался пропавшим без вести с 14 марта 2024 года, погиб на войне. Защитник погиб на 39-м году жизни во время выполнения боевого задания.
Также во время боевого задания 6 марта на территории Днепропетровской области погиб 42-летний Петр Потапов. Защитник минимум три последних года жил в Нововолынске, где и мобилизовался в ВСУ.