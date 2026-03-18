Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Как погиб Андрей Грабовый?

Согласно обнародованной информации, майор полиции Андрей Валерьевич Грабовый погиб в начале марта 2026 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Точной даты в полиции не указывают.

Он был инспектором взвода №2 роты №2 батальона полиции особого назначения ГУНП в Полтавской области. У мужчины остались жена, 12-летняя дочь, родители и сестра. Андрею было 38 лет.

Свою жизнь он посвятил службе людям и государству – более 20 лет отдал работе в органах внутренних дел и Национальной полиции Украины,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким Андрея. Вечная память.

