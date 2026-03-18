Про це повідомляє Національна поліція України.

Дивіться також Для зменшення втрат: ЗСУ залучають вчених до розроблення нової стратегії захисту бійців

Як загинув Андрій Грабовий?

Згідно з оприлюдненою інформацією, майор поліції Андрій Валерійович Грабовий загинув на початку березня 2026 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Точної дати у поліції не вказують.

Він був інспектором взводу №2 роти №2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП у Полтавській області. У чоловіка залишилися дружина, 12-річна донька, батьки та сестра. Андрію було 38 років.

Своє життя він присвятив службі людям і державі – понад 20 років віддав роботі в органах внутрішніх справ та Національній поліції України,

– ідеться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким Андрія. Вічна пам'ять.

Кого ще втратила Україна у війні?